The Unknown | le anticipazioni della quarta puntata

The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 1 giugno. I dodici vip sono stati suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco. 🔗 Leggi su Tpi.it

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The Unknown: le anticipazioni della seconda puntataIl 18 maggio 2026 su Rai 2 sarà trasmessa la seconda puntata di The Unknown, il nuovo programma in prima visione.

Temi più discussi: The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 1 giugno; Il finale sarà sorprendente: ecco perché stasera vale la pena vedere la seconda puntata di The Unknown; The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 25 maggio; Le anticipazioni di The unknown-Fino all’ultimo bivio stasera su Rai 2.

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Le anticipazioni di The unknown-Fino all’ultimo bivio stasera su Rai 2Stasera su Rai 2 The unknown-Fino all'ultimo bivio condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla): le anticipazioni. corrierenazionale.it