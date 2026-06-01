The Unknown | le anticipazioni della quarta puntata
The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 1 giugno. I dodici vip sono stati suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco. 🔗 Leggi su Tpi.it
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The Unknown: le anticipazioni della seconda puntataIl 18 maggio 2026 su Rai 2 sarà trasmessa la seconda puntata di The Unknown, il nuovo programma in prima visione.
Temi più discussi: The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 1 giugno; Il finale sarà sorprendente: ecco perché stasera vale la pena vedere la seconda puntata di The Unknown; The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 25 maggio; Le anticipazioni di The unknown-Fino all’ultimo bivio stasera su Rai 2.
Si chiama rispetto! È questa la frase che Francesca Manzini ha pronunciato durante l’ultima puntata di The Unknown, dopo un acceso confronto con Soleil Sorge. La tensione tra le due protagoniste del reality di Rai Due è salita alle stelle durante una delle facebook
Oh mio dio, The Unknown ha stuzzicato un altro capitolo con un'aggiunta di maschera reddit
The Unknown: le anticipazioni della terza puntataThe Unknown: le anticipazioni della terza puntata, 25 maggio 2026 su Rai 2 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Le informazioni ... tpi.it
Le anticipazioni di The unknown-Fino all’ultimo bivio stasera su Rai 2Stasera su Rai 2 The unknown-Fino all'ultimo bivio condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla): le anticipazioni. corrierenazionale.it