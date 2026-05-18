The Unknown | le anticipazioni della seconda puntata
Il 18 maggio 2026 su Rai 2 sarà trasmessa la seconda puntata di The Unknown, il nuovo programma in prima visione. La trasmissione è iniziata l’11 maggio e vede come conduttori Elettra Lamborghini e Scintilla. La trasmissione si propone di esplorare temi e storie sconosciute, offrendo un approfondimento dedicato. La seconda puntata segue il debutto andato in onda pochi giorni prima, con un pubblico che ha mostrato interesse per il format.
The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. I dodici vip sono stati suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco. 🔗 Leggi su Tpi.it
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#TheUnknown ha tutti i presupposti per una riconferma Lo show si lascia guardare ma si sarebbe potuto puntare molto più in alto. Gli elementi per fare bene ci sono tutti. Leggi la recensione - Facebook facebook
Perché quell'ora per il rilascio? Perché Unknown World? Perché le 11AM EDT? reddit
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