The Unknown | le anticipazioni della prima puntata

Da tpi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. I dodici vip saranno suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Tpi.it

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