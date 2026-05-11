The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. I dodici vip saranno suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Unknown: le anticipazioni della prima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: ENDER MINACCIA LEYLA IN PRIVATO – MA ENDER NON SA CHE...

Notizie correlate

Canzonissima: le anticipazioni della prima puntataCanzonissima: le anticipazioni della prima puntata, 21 marzo 2026 Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.

Leggi anche: Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Si parla di: The Unknown - Fino all'ultimo bivio, da stasera in tv: anticipazioni, cast, come funziona, quante puntate sono; Ascolti Tv, ecco chi ha vinto The Floor. Bene Alberto Angela con Ulisse.

[Opinione] MovieWeb: Perché 'Star Trek: Voyager' 'The Thaw' ora sembra un episodio de 'La Serie Originale': È così esuberante con tutto quello che fa durante quelle sequenze da circo che è impossibile non trovarlo anche un po' divertente in un certo senso i reddit

Stasera in tv The Unknown – Fino all’ultimo bivio: anticipazioni, cast e formatNuovo debutto su Rai 2. Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, va in onda in prima serata The Unknown – Fino all’ultimo bivio, un adventure game che unisce elementi di viaggio, strategia e prove fisiche. msn.com