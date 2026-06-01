the shadow e la nascita degli eroi radiofonici

How could be possible?! HOW DO YOU KNOW?! The Shadow Knows MWAHAHAHAHAHAHAHAHA! Così finiva quasi ogni puntata dell’Ombra, The Shadow, meglio noto da noi come l’Uomo Ombra, un dramma radiofonico creato nel 1930 da Walter B. Gibson e la cui risata malvagia riecheggerà nelle radio americane l’anno successivo. Nel 2026 siamo letteralmente drogati di Podcast. Le web radio imperversano e possiamo con certezza affermare che RADIO KILL THE VIDEO STAR dato che MTV è ufficialmente morta e la televisione di stato arranca in uno dei suoi momenti meno vivi di sempre. Sorry not sorry, The Buggles. Scrollando tra una storia truculenta e un massacro o tra una rassegna stampa e un approfondimento del Magister Barbero, si possono ascoltare le nuovissime avventure degli Avengers e degli X-Men o l’amatissima The Sandman, uscita in tutte le lingue. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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