Il tempo degli eroi | Roberto Abbado guida la Filarmonica Toscanini con Midori e Beethoven
Mercoledì 22 aprile all’Auditorium Paganini si terrà un concerto della Filarmonica Arturo Toscanini diretto da Roberto Abbado. Sul palco si esibirà come solista al violino una artista di fama internazionale. Il programma prevede brani di Beethoven, con un focus particolare sull’epico e drammatico stile compositivo dell’autore tedesco. L’evento fa parte della stagione dedicata ai temi dell’eroismo nella musica.
Un viaggio nel cuore dell’eroismo beethoveniano è il prossimo appuntamento della Stagione con la Filarmonica Arturo Toscanini, “Il tempo degli eroi”, che mercoledì 22 aprile all’Auditorium Paganini vede sul podio Roberto Abbado e come solista al violino una protagonista assoluta della scena.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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