New Line Cinema e Warner Bros. Pictures hanno annunciato che Stephen Colbert, noto conduttore televisivo, scriverà la sceneggiatura di un nuovo film legato alla saga de Il Signore degli Anelli, intitolato provvisoriamente Shadow of the Past. Il progetto rappresenta una collaborazione tra le due aziende cinematografiche e segna un'inedita partecipazione di Colbert nel settore cinematografico. La produzione è ancora in fase preliminare.

New Line Cinema e Warner Bros. Pictures hanno annunciato un progetto senza precedenti per il futuro della saga tolkieniana: Stephen Colbert, celebre conduttore del Late Show, firmerà la sceneggiatura del nuovo film intitolato provvisoriamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past. Colbert, noto per essere uno dei massimi esperti mondiali dell’opera di J.R.R. Tolkien, inizierà a lavorare al progetto subito dopo l’addio al suo talk show previsto per il 21 maggio. La pellicola si concentrerà su capitoli della Compagnia dell’Anello mai trasposti sul grande schermo, in particolare l’incontro con i Tumulilande e il debutto cinematografico dell’iconico personaggio Tom Bombadil. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Signore degli Anelli: Stephen Colbert scriverà il nuovo film “Shadow of the Past”

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