Tony Renda ha dichiarato di non riconoscere più l’ex fidanzata Jenny Guardiano dopo la partecipazione a Temptation Island. Renda ha criticato Guardiano, affermando che lei lo ha dipinto fin da subito come il carnefice. La vicenda riguarda la fine della loro relazione e il modo in cui entrambi sono stati rappresentati pubblicamente. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sui comportamenti specifici.

Tony Renda nei giorni scorsi ha fatto sapere che non riusciva più a riconoscere l'ex fidanzata, Jenny Guardiano, dopo la loro partecipazione a Temptation Island. In più occasione ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lei, però a detta sua ha preferito mettere fine alla loro storia d'amore per il suo bene. Il deejay potrebbe anche essere sincero, ma non ha certo scelto il momento più adatto per lasciare l'ex fidanzata, lo ha fatto proprio quando era più fragile ed è per questo che Jenny Guardiano nutre tanto risentimento nei suoi confronti. Jenny Guardiano ha ostacolato il percorso di Tony Renda a The 50 Italia? Cosa ha detto il deejay dopo il reality Entrambi hanno partecipato al nuovo reality di Prime Video e questo avrebbe influito sul percorso dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Tony Renda critica l’ex Jenny Guardiano: “Mi ha dipinto da subito come il carnefice”

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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