Shaila Gatta, concorrente della prima edizione di The 50 Italia su Amazon Prime Video, ha rivelato un retroscena riguardante il programma. La showgirl ha dichiarato che molti partecipanti svolgevano determinate attività durante le riprese, senza specificare quali. La presenza di questa rivelazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei concorrenti all’interno del reality. La produzione non ha commentato le affermazioni fatte da Gatta.

Shaila Gatta è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show rilasciato da Amazon Prime Video. L'ex velina di Striscia La Notizia si sta mettendo in mostra grazie al suo carattere e la sua tenuta fisica che le sta permettendo di superare le prove. In queste ore, la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram, riguardante una scena avvenuta all'interno di The 50 Italia. Nel filmato si vede Shaila Gatta collaborare con un concorrente per superare una sfida messa in piedi dal Leone. La donna ha allegato il tutto con la seguente didascalia: "Menomale che sono cazzuta e competitiva perchè le strategie non sono mai state il mio forte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Shaila Gatta svela un retroscena: “Ecco cosa facevano tutti”

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Shaila Gatta svela il lato oscuro del Grande Fratello

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