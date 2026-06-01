Helena Prestes e Shaila Gatta sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il reality show disponibile su Amazon Prime Video. La trasmissione vede partecipanti provenienti da diversi settori, tra cui il mondo dello spettacolo e dello sport. La produzione ha reso nota la cifra totale messa in palio come premio, anche se non sono stati divulgati dettagli specifici sulle somme assegnate a ciascuna concorrente.

Helena Prestes e Shaila Gatta sono tra le protagoniste assolute della prima edizione di The 50 italia, il nuovo reality show uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Le due ex gieffine insieme ad altri 48 concorrenti si sfidano in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. In queste ore, Fanpage ha svelato i cachet che i concorrenti avrebbero preso per partecipare alla prima edizione di The 50 Italia. Secondo quanto riportato dal portale, i profili meno notati avrebbero guadagnato dai 1000 ai 1500 euro. Cachet che aumenta coi profili più conosciuti. Helena Prestes così come Shaila Gatta potrebbero aver guadagnato dagli 8 mila fino ai 9 mila euro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, quanto hanno guadagnato Helena Prestes e Shaila Gatta? C’è la cifra

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