Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, un incendio si è sviluppato in un cortile di un’abitazione privata nella zona di Torcegno, in Valsugana. Le fiamme hanno avvolto un’automobile, la quale è stata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, facendo spegnere le fiamme e raffreddare la zona. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

A dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile completamente distrutta e, fortunatamente, nessuna persona coinvolta. È questo il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo in un cortile di un’abitazione privata a Torcegno, in Valsugana. A chiamare gli operatori del numero unico di emergenza 112, attorno alle 15, è stata la proprietaria del veicolo che, dopo averlo parcheggiato sotto casa, ha visto una colonna di fumo nero uscire dall’abitacolo. In poco tempo, le fiamme hanno avvolto il mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari del paese che in poco tempo hanno spento il rogo e bonificato l’area. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azione

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