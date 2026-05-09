Escavatore avvolto dalle fiamme a San Cesario | i vigili del fuoco evitano che il rogo raggiunga le case

Nel primo pomeriggio di oggi, un escavatore è stato avvolto dalle fiamme in via San Gaetano, a San Cesario sul Panaro. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a impedire che il incendio si propagasse alle abitazioni vicine. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

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