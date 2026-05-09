Escavatore avvolto dalle fiamme a San Cesario | i vigili del fuoco evitano che il rogo raggiunga le case

Da modenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, un escavatore è stato avvolto dalle fiamme in via San Gaetano, a San Cesario sul Panaro. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a impedire che il incendio si propagasse alle abitazioni vicine. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

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Attimi di concitazione nel primo pomeriggio di oggi in via San Gaetano, nel comune di San Cesario sul Panaro. Intorno alle 14:30, un incendio improvviso ha avvolto una macchina per la movimentazione della terra, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.Dalla centrale operativa è stata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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