Testimoni di giustizia nell' oblio la battaglia di Teresa Potenza | Il nostro sacrificio non venga dimenticato

Testimoni di giustizia, tra cui una donna, hanno raccontato le difficoltà di vivere sotto minaccia dopo aver deciso di collaborare con le autorità contro la mafia. La loro testimonianza evidenzia il rischio personale e le conseguenze di aver scelto di denunciare attività criminali. Alcuni di loro hanno sottolineato come, nonostante le minacce, abbiano deciso di continuare a parlare per difendere la legalità. La loro esperienza è stata condivisa in un incontro pubblico, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria del sacrificio.

Hanno scelto di denunciare la mafia, di collaborare con la giustizia e di mettere a rischio la propria vita per difendere la legalità. Oggi, però, circa 150 testimoni di giustizia si ritrovano a combattere un’altra battaglia: quella per il riconoscimento dei propri diritti previdenziali. Tra le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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