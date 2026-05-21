Teresa Potenza rivendica il suo gesto | Io testimone di giustizia non una pentita

Una donna ha affermato di essere testimone di giustizia e non pentita, sottolineando questa distinzione durante un'intervista. Ha dichiarato di aver compiuto un gesto significativo e di volerlo rivendicare, rifiutando l’etichetta di pentita. La sua storia si inserisce in un contesto in cui le testimonianze sono considerate fondamentali per far luce su vicende passate. Le sue parole vogliono contribuire a mantenere viva la memoria di quanto accaduto, affinché simili episodi non si ripetano.

Ci sono storie che hanno bisogno di essere raccontate, voci che hanno bisogno di essere ascoltate e pezzi di storia da conoscere “affinchè non accada più”. E' il caso di Teresa Potenza, testimone di giustizia e testimone-chiave nel processo ‘Cartagine’ che, sul finire degli anni Novanta, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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