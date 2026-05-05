In seguito all'incendio di Crans-Montana, un uomo ha dichiarato di portare nel cuore una sofferenza difficile da spiegare, riferendosi ai giovani deceduti e alle loro famiglie. Ha aggiunto di pregare affinché venga fatta giustizia, sottolineando che alcune ferite non si cancellano con il tempo. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di dolore e memoria legato a quella tragica vicenda.

Milano – “Ci sono ferite che il tempo non cancella. Da quel giorno porto nel cuore una sofferenza difficile da spiegare, e ogni volta il pensiero torna a quei ragazzi che non ci sono più dopo l’incendio di Crans-Montana e alle loro famiglie. Io s ono grata ogni giorno di poter stringere ancora mio figlio, ma il dolore vissuto resta dentro e cambia per sempre il modo di guardare la vita. Oggi prego per tutti i nostri ragazzi, per chi lotta ancora in silenzio e per tutte le famiglie che convinono con questa assenza così grande. Che arrivi giustizia e che nessuno venga dimenticato”. Lo scrive su Instagram la madre di Kean, uno dei ragazzi rimasti feriti a Crans-Montana, ricoverato all’ospedale Niguarda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, la battaglia di Kean: “Il dolore non si cancella, prego per avere giustizia. Nessuno sia dimenticato”

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