Terrorismo 21 enne pronto al martirio fermato in Brianza Stava per entrare in azione
Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, era pronto a compiere un attentato e aveva pubblicato sui social contenuti che esaltavano attacchi dello Stato Islamico contro cristiani e Occidente. Nei post, incitava al martirio e faceva riferimento a un attentato avvenuto a Modena il 15 maggio. Le forze dell’ordine hanno fermato l’individuo prima che potesse agire.
Ha pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i "Cristiani" e "contro l'Occidente", per incitare "al martirio" con anche "riferimento al tragico evento" di Modena del 15 maggio. Un rimando, quest'ultimo, alla vicenda di Salim El Koudri, il 31enne che ha investito sette persone nella città emiliana accusato di strage e lesioni ma al quale, almeno per ora, non è stata contestata l'ipotesi di avere agito per terrorismo. Due giorni fa, infine, ha scritto frasi facendo "ritenere verosimile una sua immediata" azione per colpire. Per questo motivo la Procura di Milano ha fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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