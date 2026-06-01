terrorismo 21 enne pronto al martirio fermato in brianza stava per entrare in azione

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, era pronto a compiere un attentato e aveva pubblicato sui social contenuti che esaltavano attacchi dello Stato Islamico contro cristiani e Occidente. Nei post, incitava al martirio e faceva riferimento a un attentato avvenuto a Modena il 15 maggio. Le forze dell’ordine hanno fermato l’individuo prima che potesse agire.