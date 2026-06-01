Monza 21enne fermato per terrorismo | inneggiava al martirio

Un ragazzo di 21 anni è stato fermato a Vimercate con l’accusa di terrorismo. Durante le indagini, sono stati trovati elementi che indicano che il giovane avrebbe inneggiato al martirio. La polizia ha eseguito il fermo e sta proseguendo con le verifiche. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Un giovane di 21 anni, Zakaria Ben Haddi, nato e residente a Vimercate, in provincia di Monza-Brianza, è stato fermato con l’accusa di terrorismo. Era pronto al martirio e sul web, in particolare su “Instagram e TikTok” con profili “accessibili a tutti”, pubblicava “in maniera costante video di propaganda riconducibili alla galassia jihadista”. In particolare con riferimento a Isis e “al primo Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi con “contenuti apologetici di attentati terroristici” compiuti dallo Stato Islamico “in danno dei Cristiani” e più in generale contro l’Occidente e di aperta esaltazione e incitamento al martirio ” con “un riferimento” a quanto avvenuto a Modena lo scorso 15 maggio, quando Salim El Koudri si lanciò con l’auto sui passanti ferendo sette persone, fa sapere la Procura di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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