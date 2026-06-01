Un uomo di 21 anni è stato arrestato in Brianza dalla procura di Milano. La polizia ha fermato un giovane che avrebbe manifestato intenzioni di compiere un attentato e aveva prenotato un biglietto aereo per fuggire. L'indagato, residente a Vimercate, è stato ritenuto pronto a compiere un atto terroristico. Le autorità hanno disposto il fermo e stanno approfondendo le indagini.

MILANO – La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha fermato un 21enne, Zakaria Ben Haddi, nato e residente a Vimercate, in Brianza. L’accusa del pm Alessandro Gobbis nei confronti del giovane è di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. In particolare, il 30 maggio il 21enne avrebbe pubblicato diversi “post inneggianti al martirio” tanto da far ritenere agli inquirenti “verosimile” una sua immediata ed estemporanea attivazione”. Era pronto al martirio e sul web, ma anche alla fuga visto che aveva prenotato, per il 9 giugno 2026, un volo con destinazione il Marocco. Su... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su terrorismo.

© Firenzepost.it - Terrorismo: fermato in Brianza 21enne “pronto al martirio”. Che aveva anche prenotato un biglietto aereo per la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terrorismo, 21 enne pronto al martirio fermato in Brianza. “Stava per entrare in azione”

“Esalta il martirio e pronto a colpire come a Modena”: 21enne fermato a Milano per terrorismoUn ragazzo di 21 anni proveniente da Vimercate, in Brianza, è stato arrestato a Milano con l’accusa di terrorismo internazionale.

Temi più discussi: 'Pronto per colpire come a Modena', 21enne fermato per terrorismo; Fermato in Brianza per terrorismo. Pronto a fare come a Modena; Monza, 21enne fermato per terrorismo: inneggiava al martirio; Si addormenta in autobus e salta la fermata, multa di 58 euro a uno studente di 15 anni.

#Terrorismo: giovane pronto al martirio citava sui social #Modena, fermato in #Brianza x.com

Terrorismo: fermato in Brianza 21enne pronto al martirio. Che aveva anche prenotato un biglietto aereo per la fugaLa Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha fermato un 21enne, Zakaria Ben Haddi, nato e residente a Vimercate, in Brianza. L'accusa del pm Alessandro Gobbis nei confronti del giovane è di ass ... firenzepost.it

Brianza, fermato 21enne per terrorismo: Pronto per colpire come a ModenaLa Procura di Milano ha fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, ha pubblicato sui suoi social post per es ... tg24.sky.it