Terrore nell’orto Armato tenta di sparare Ma in quattro lo bloccano

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo armato di pistola ha minacciato e tenuto in ostaggio quattro persone in un orto per circa 40 minuti. L’individuo ha tentato di sparare, ma l’arma si è inceppata, impedendo l’uso delle armi. I quattro sono riusciti a bloccarlo e a mettere fine alla situazione senza feriti. La polizia è intervenuta successivamente per gestire la scena e verificare l’accaduto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.

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Hanno trascorso 40 minuti in balia di un compaesano armato di pistola. L’arma invece di sparare si è inceppata e i quattro pesaresi sotto minaccia hanno avuto la meglio, ma la paura è stata enorme. Il tutto è accaduto sabato, nell’area degli orti di Borgo Santa Maria, in strada Montefeltro. Tempestivo è stato l’arrivo dei soccorsi tanto che mentre la polizia fermava il sessantenne i sanitari hanno prestato la prima assistenza alla coppia di coniugi e ai loro due amici, protagonisti dell’accaduto e visibilmente sotto shock. La sorpresa più grande è stata riconoscere in quell’uomo, evidentemente fuori di sé, una persona di buona reputazione e conosciuto in tutto il paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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