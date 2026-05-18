Giffoni 60enne armato picchia la compagna 30enne poi si barrica nel garage e minaccia di sparare
A Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, si è verificato un episodio di tensione quando un uomo di 60 anni ha aggredito la compagna di 30 anni, colpendola con calci e pugni. Dopo averla picchiata, l’uomo si è rifugiato nel garage di casa, dove si è barricato e ha minacciato di sparare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’abitazione e hanno bloccato la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.
Panico a Giffoni Valle Piana (Salerno) per un uomo armato barricato nel box auto. Bloccato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino RomaErano circa le 7 di mattina quando è stata aggredita da un uomo mentre apriva il suo bar a Rocca di Papa, vicino a Roma.