Napoli 16enne armato fermato in via Duomo | aveva una pistola clandestina pronta a sparare

Nella serata di ieri, domenica 17 maggio, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 16 anni in via Duomo. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, ritenuta pronta a sparare. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina. La Polizia ha sequestrato l’arma e condotto il ragazzo in commissariato per gli accertamenti del caso.

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