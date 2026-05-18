Napoli 16enne armato fermato in via Duomo | aveva una pistola clandestina pronta a sparare
Nella serata di ieri, domenica 17 maggio, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 16 anni in via Duomo. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, ritenuta pronta a sparare. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina. La Polizia ha sequestrato l’arma e condotto il ragazzo in commissariato per gli accertamenti del caso.
Nella tarda serata di ieri, domenica 17 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina. Il minorenne è stato inoltre denunciato per ricettazione. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Decumani. I poliziotti, mentre transitavano in via Duomo, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane, decidendo di procedere al controllo. Durante la perquisizione, il 16enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, dunque clandestina, completa di caricatore rifornito con 4 cartucce calibro 6,35. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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