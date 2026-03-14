Rapina in villa coppia nel terrore | pistola puntata alla testa dell’uomo Cercavano la cassaforte

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia è stata vittima di una rapina in una villa a Capalbio, nella giornata del 14 marzo 2026. I ladri hanno puntato una pistola alla testa dell’uomo e cercavano di trovare la cassaforte. La villa appartiene ai proprietari di un ristorante locale. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Capalbio (Grosseto), 14 marzo 2026 – Rapina in villa a Capalbio. L’immobile è di proprietà dei titolari di un ristorante della zona. E' successo nella notte tra venerdì e sabato. Marito e moglie sono rimasti sequestrati da una banda che ha fatto irruzione nella proprietà, all'ingresso del paese. La ricostruzione. Secondo una ricostruzione la moglie è stata presa di sorpresa e tenuta in ostaggio dai rapinatori in attesa dell'arrivo del marito: cercavano una cassaforte, volevano soldi, preziosi e contanti. I malviventi sono entrati e hanno puntato la pistola alla testa dell'uomo, circa 60 anni, quando è rincasato. La banda ha rovistato ovunque nell'abitazione ma alla fine il bottino è stato limitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapina in villa coppia nel terrore pistola puntata alla testa dell8217uomo cercavano la cassaforte
© Lanazione.it - Rapina in villa, coppia nel terrore: pistola puntata alla testa dell’uomo, “Cercavano la cassaforte”

Articoli correlati

Notte di terrore a Montecatini, uomo ferito alla testa con un colpo di pistolaDue fratelli si sono consegnati ai carabinieri: sono entrambi accusati di tentato omicidio.

Terrore in un bar: colpo di pistola alla testa, uomo in fin di vita aggredito da due fratelliMontecatini, 10 gennaio 2026 – Un colpo di pistola sparato a notte fonda, poi le sirene, i lampeggianti blu e la disperata corsa nell’ospedale...

Altri aggiornamenti su Rapina in villa coppia nel terrore...

Temi più discussi: Altivole. Rapina in casa di due anziani: coltello alla gola dell'amica in visita. Due malviventi arrestati durante la fuga. Uno ha 17 anni; Ladri irrompono in una villa, legano e sequestrano i proprietari e poi sradicano la cassaforte: ricercati; Coppia di 55enni danneggia l'asilo nido e fa i dispetti alle maestre, trovato l'accordo per il ritiro della querela: Sarà insonorizzato; I ladri svaligiano la villetta mentre la coppia è in palestra. Rubati ori e gioielli: bottino da 20mila euro.

rapina in villa coppiaCommando rapina la villa di una coppia di ristoratori a CapalbioCAPALBIO - Notte di terrore alle porte di Capalbio, dove una banda di rapinatori ha preso d'assalto la villa di una nota coppia di ristoratori della zona. L'irruzione è avvenuta con modalità paramilit ... msn.com

Rapina in villa a Capalbio, coppia sequestrata in casa da una banda armataCAPALBIO – Sono entrati in casa all’ora di cena, prima che i proprietari rientrassero, hanno aspettato che si aprisse la porta e hanno immobilizzato la moglie. Poi hanno atteso l’arrivo del marito e h ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.