Una coppia è stata vittima di una rapina in una villa a Capalbio, nella giornata del 14 marzo 2026. I ladri hanno puntato una pistola alla testa dell’uomo e cercavano di trovare la cassaforte. La villa appartiene ai proprietari di un ristorante locale. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Capalbio (Grosseto), 14 marzo 2026 – Rapina in villa a Capalbio. L’immobile è di proprietà dei titolari di un ristorante della zona. E' successo nella notte tra venerdì e sabato. Marito e moglie sono rimasti sequestrati da una banda che ha fatto irruzione nella proprietà, all'ingresso del paese. La ricostruzione. Secondo una ricostruzione la moglie è stata presa di sorpresa e tenuta in ostaggio dai rapinatori in attesa dell'arrivo del marito: cercavano una cassaforte, volevano soldi, preziosi e contanti. I malviventi sono entrati e hanno puntato la pistola alla testa dell'uomo, circa 60 anni, quando è rincasato. La banda ha rovistato ovunque nell'abitazione ma alla fine il bottino è stato limitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in villa, coppia nel terrore: pistola puntata alla testa dell’uomo, “Cercavano la cassaforte”

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