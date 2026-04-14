Nella serata di lunedì, intorno alle 21:00, un uomo di 56 anni è stato ferito all’addome durante una rapina in via di Novoli, a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello da uno dei due aggressori che avevano tentato di svaligiare il negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Un uomo di 56 anni è stato ferito all’addome durante un tentativo di rapina avvenuto in via di Novoli, a Firenze, nella serata di lunedì intorno alle ore 21:00. La vittima, un cittadino italiano, è stata immediatamente soccorsa e trasferita presso il presidio ospedaliero di Careggi, dove le condizioni cliniche non indicano un pericolo imminente per la sua vita. La dinamica dell’aggressione in via di Novoli. L’episodio si è scatenato quando un individuo sconosciuto ha avvicinato l’uomo di 56 anni con l’intento di compiere un furto. Durante il confronto, la vittima avrebbe manifestato una resistenza alle richieste del rapinatore, provocando la reazione violenta dell’aggressore che ha utilizzato un’arma bianca per colpirla alla zona addominale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Novoli: uomo ferito con coltello durante una rapina

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