Terrore a Porta Capuana rissa con bottiglie davanti a una pizzeria | bambini in lacrime e turisti in fuga
Una rissa con bottiglie si è scatenata ieri sera davanti a una pizzeria a Porta Capuana, coinvolgendo diversi uomini. Durante l’alterco, alcuni bambini sono scoppiati in lacrime e i turisti sono scappati in fretta. La polizia è intervenuta sul posto, ma non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui responsabili. Nessun ferito grave è stato segnalato. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti e passanti.
Momenti di forte tensione nella serata di ieri, domenica 31 maggio, a Porta Capuana, dove una violenta rissa è scoppiata davanti a una pizzeria affollata di clienti. La lite, avvenuta in via della Maddalena, sarebbe degenerata rapidamente con l'utilizzo di bottiglie come oggetti contundenti, provocando il panico tra residenti, turisti e famiglie con bambini presenti nella zona. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni dei partecipanti alla rissa sarebbero rimasti feriti. Le immagini dell'accaduto, diffuse sui social e rilanciate dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostrano scene di forte concitazione e persone in fuga per evitare di essere coinvolte. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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