Terrore a Porta Capuana rissa con bottiglie davanti a una pizzeria | bambini in lacrime e turisti in fuga

Notizia in breve

Una rissa con bottiglie si è scatenata ieri sera davanti a una pizzeria a Porta Capuana, coinvolgendo diversi uomini. Durante l’alterco, alcuni bambini sono scoppiati in lacrime e i turisti sono scappati in fretta. La polizia è intervenuta sul posto, ma non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui responsabili. Nessun ferito grave è stato segnalato. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti e passanti.