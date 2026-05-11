Napoli 29enne ucciso a Porta Capuana | una coltellata al cuore durante la rissa

Un uomo di 29 anni proveniente dal Burkina Faso è deceduto all’ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato ferito durante una rissa avvenuta in zona Porta Capuana a Napoli. Durante la colluttazione, il giovane è stato colpito al cuore con un coltello. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già avviato le prime verifiche sul caso.

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È morto all’ospedale Vecchio Pellegrini il 29enne originario del Burkina Faso rimasto gravemente ferito durante una violenta rissa scoppiata nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Fatale una profonda ferita al torace che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti medici, avrebbe trafitto parte del cuore, non lasciando scampo al giovane nonostante i tentativi disperati dei sanitari di salvargli la vita. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia, impegnata nelle indagini per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Subito dopo il ferimento, l’area di Porta Capuana è stata teatro di momenti di forte tensione....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 29enne|VIDEOUn 29enne del Burkina Faso è stato ucciso al culmine di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio a Porta Capuana. Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimoRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Argomenti più discussi: Napoli, rissa a Porta Capuana: morto un 32enne, fermato l’aggressore; Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 32enne|VIDEO; Lite a Porta Capuana, immigrato morto in strada: è stretta sui controlli; Napoli, è morto il 32enne ferito a coltellate in una rissa a Porta Nolana: la polizia ferma l'aggressore.