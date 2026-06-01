Terremoto oggi nel Forlivese | scossa di 3.2 e boato avvertiti nella notte Poi una seconda alle 8 del mattino
Alle 1.51 di questa notte, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata nel Forlivese. La terra ha tremato e molti residenti hanno avvertito un boato. La seconda scossa si è verificata alle 8 del mattino successivo. La zona è rimasta sotto osservazione, senza segnalazioni di danni o feriti finora.
Meldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’ 1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Poi una seconda scossa questa mattina alle 7.58. Quella di stanotte è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola (Forlì-Cesena), a una profondità di 22 km. La scossa è stata percepita tra Meldola, Predappio e Cusercoli. Ma anche in centro a Forlì c’è chi l’ha segnalata. Tra i commenti lasciati sui social, c’è chi scrive: “È stato orrendo e inquietante, una scossa sola, laterale, animali zitti”; “Udita una vibrazione all’esterno dell’abitazione associata a un leggero movimento del letto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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