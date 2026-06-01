Alle 1.51 di questa notte, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata nel Forlivese. La terra ha tremato e molti residenti hanno avvertito un boato. La seconda scossa si è verificata alle 8 del mattino successivo. La zona è rimasta sotto osservazione, senza segnalazioni di danni o feriti finora.

Meldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’ 1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Poi una seconda scossa questa mattina alle 7.58. Quella di stanotte è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola (Forlì-Cesena), a una profondità di 22 km. La scossa è stata percepita tra Meldola, Predappio e Cusercoli. Ma anche in centro a Forlì c’è chi l’ha segnalata. Tra i commenti lasciati sui social, c’è chi scrive: “È stato orrendo e inquietante, una scossa sola, laterale, animali zitti”; “Udita una vibrazione all’esterno dell’abitazione associata a un leggero movimento del letto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nel Forlivese: scossa di 3.2 e boato avvertiti nella notte. Poi una seconda alle 8 del mattino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO A NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO: FORTE BOATO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, ALCUNE SCUOLE EVACUATE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa e boato avvertiti nella notte

Leggi anche: Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa avvertita nella notte

Temi più discussi: Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notte; Terremoto di magnitudo 3.2 nel Forlivese nella notte; Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa e boato avvertiti nella notte; Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo stimata 4.0 a Forlì Ospedaletto, tutti i dettagli.

Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notteUna scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nella notte, registrata dall'Ingv all'1.51, in Romagna. La magnitudo è stata di 3.2 e l'epicentro a una ventina di chilometri da Meldola ... tg24.sky.it

Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa e boato avvertiti nella notteEpicentro a Meldola, ma la vibrazione è stata sentita nei paesi limitrofi, anche nel centro di Forlì e fino a Faenza ... msn.com