Alle 1.51 di questa notte, una scossa di magnitudo 3.2 si è verificata nel Forlivese, con un boato avvertito da numerosi abitanti. La terra ha tremato in diverse zone della regione, causando anche qualche timore tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata registrata dai sismografi locali. Le autorità monitorano la situazione e non ci sono ancora notizie di ulteriori repliche.

Meldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola (Forlì-Cesena), a una profondità di 22 km. La scossa è stata percepita tra Meldola, Predappio e Cusercoli. Ma anche in centro a Forlì c’è chi l’ha segnalata. Tra i commenti lasciati sui social, c’è chi scrive: “È stato orrendo e inquietante, una scossa sola, laterale, animali zitti”; “Udita una vibrazione all’esterno dell’abitazione associata a un leggero movimento del letto”. Le segnalazioni di chi ha sentito il boato o la terra tremare arrivano addirittura fino a Faenza o San Pietro in Vincoli, ma anche nelle località più vicine come Civitella di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa e boato avvertiti nella notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO A NAPOLI: le immagini della scossa ai Campi Flegrei di questa mattina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa avvertita nella notte

Leggi anche: Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.6 nella notte nel Maceratese

Temi più discussi: Terremoto a Napoli, scossa 4.4 all'alba ai Campi Flegrei: Un boato e le case tremavano. Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto; Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 a Librizzi, tutti i dettagli; Terremoto di magnitudo 2.8 nel Rodigino; Scossa di terremoto nella notte, magnitudo 3.6 con epicentro a Fiordimonte.

3/5/26. Si celebrano in questi giorni a Udine, in particolare a Gemona, i 50 anni dal terremoto del Friuli (6/5/1976) e della nascita della Caritas diocesana dell’Arcidiocesi. Anche la nostra diocesi di Chioggia è stata presente con una Delegazione ieri al Conveg x.com

Ogni terremoto di magnitudo 4.0+ sulla Terra dal 1 gennaio 2026, animato reddit

Terremoto di 3.2 nel Forlivese: scossa avvertita nella notteMeldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’ 1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con ... ilrestodelcarlino.it

Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notteUna scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nella notte, registrata dall'Ingv all'1.51, in Romagna. La magnitudo è stata di 3.2 e l'epicentro a una ventina di chilometri da Meldola ... tg24.sky.it