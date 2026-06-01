Terremoto oggi a Forlì due scosse oltre magnitudo 3 con epicentro a Meldola | avvertite in tutta la provincia

Due scosse di terremoto si sono verificate questa mattina a Meldola, in provincia di Forlì, con magnitudo superiore a 3. La prima alle 01:51, la seconda alle 7. Entrambe sono state avvertite in tutta la provincia. Gli sismografi dell’Ingv hanno registrato i movimenti tellurici, che hanno causato paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Il primo terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Ingv alle ore 01:51 di oggi, lunedì 1 giugno, il secondo terremoto invece alle 7.58 con stesso epicentro nel comune di Meldola. Le scosse sismiche avvertite in tutto il Forlivese e anche a Cesena con molte persone svegliate di soprassalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TERREMOTO FORTE SCOSSA IN TOSCANA: MAGNITUDO 4.0. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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