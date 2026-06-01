Terremoto in Calabria scossa avvertita nel Crotonese | paura tra i residenti

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita questa sera nel Crotonese, in Calabria. La scossa è avvenuta intorno alle 20:45 e si è sentita chiaramente dalla popolazione locale. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La Protezione Civile ha monitorato la situazione, ma al momento non sono stati emessi allarmi di emergenza. La terra ha tremato in una zona già soggetta a eventi sismici di minore intensità.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nella serata di oggi in Calabria. L’evento sismico è stato rilevato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 20:31 ora italiana, con epicentro localizzato a circa 6 chilometri a est di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, il sisma si è verificato a una profondità di 34 chilometri, una caratteristica che potrebbe averne favorito la percezione in un’area piuttosto ampia del Crotonese nonostante la magnitudo contenuta. Epicentro vicino a Crotone. L’epicentro è stato individuato in una zona compresa tra Rocca di Neto, Strongoli, Scandale e Crotone, un territorio che ospita decine di migliaia di residenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo

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