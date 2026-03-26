Terremoto a Pistoia di magnitudo 4,1 scossa avvertita a Firenze e in altre città della Toscana | Che paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 è stata registrata nel territorio di Pistoia e si è fatta sentire anche in altre città della Toscana, tra cui Firenze. La scossa è stata avvertita dai residenti e si sono registrati alcuni momenti di paura tra la popolazione. Non si sono segnalati danni o feriti nelle prime ore successive all’evento sismico. Le autorità stanno monitorando la situazione.

A Pistoia è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4,1, che è stata avvertita anche a Firenze e in altre città della Toscana. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto a Pistoia di magnitudo 4,1 scossa avvertita a Firenze e in altre città della Toscana: "Che paura" Articoli correlati Terremoto oggi a Pistoia, scossa di magnitudo 4,1: avvertita anche a FirenzeTerremoto oggi nel Pistoiese: la scossa registrata dall'Ingv avvertita in gran parte della Regione. Terremoto in provincia di Pistoia di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertita anche a FirenzeL’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3. Tutti gli aggiornamenti su Terremoto a Pistoia di magnitudo 4 1... Temi più discussi: Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa Carrara e La Spezia; Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a Pistoia; Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Massa Carrara; Salvare l’arte in caso di calamità. Terremoto simulato, tutti in azione. Terremoto oggi a Pistoia, scossa di magnitudo 4,1: avvertita anche a FirenzeUn terremoto di magnitudo è stato registrato oggi alle 9,40 nella zona di Pistoia, in Toscana. La scossa, secondo quanto rivela l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto magnitudo 4,1 ... fanpage.it Terremoto nel pistoiese: scossa di magnitudo 4.1 a 7 km a nord della cittàPistoia - Nella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ... leggo.it Kipkorir (G.S. Orecchiella) vince la mezza maratona di Pistoia. Caposieno seconda a Wuhan Fine settimana di grandi risultati per il G.S. Orecchiella Garfagnana nelle gare su strada. Alla mezza maratona di Wuhan (Cina), Isabella Caposieno è seconda assol - facebook.com facebook