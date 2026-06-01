A Malta si sono udite tre forti esplosioni provenienti da una fabbrica di fuochi d’artificio, che hanno causato boati intensi. Le esplosioni hanno rotto le serrature di alcune aree della struttura e provocato danni a edifici vicini. Alcune abitazioni e zone rurali nelle vicinanze hanno subito danni alle finestre e alle pareti, mentre il bestiame nelle fattorie vicine si è spaventato e ha cercato rifugio.

? Domande chiave Come hanno fatto le esplosioni a far saltare le serrature?. Quali danni hanno subito le abitazioni e il bestiame locale?. Perché i due lavoratori nei campi sono finiti in ospedale?. Cosa ha causato la sequenza di tre scoppi consecutivi?.? In Breve Tre esplosioni avvengono lunedì 1 giugno 2026 presso la fabbrica Ta’ Lourdes.. Colonna di fumo nero alta 300 metri visibile dalla zona di Maghtab.. Due uomini di 47 e 67 anni ricoverati per ferite e shock.. Danni strutturali alle case e perdita di diversi animali da allevamento.. Tre esplosioni scuotono la zona di Maghtab a Malta: colonna di fumo nero alta 300 metri. Tre potenti scoppi si sono verificati poco dopo le 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Terremoto di boati a Malta: 3 esplosioni scuotono la fabbrica di fuochi

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