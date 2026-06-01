Un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta ha provocato un incendio con una colonna di fumo nero visibile fino a 300 metri di altezza. Dopo la prima deflagrazione sono seguite altre due esplosioni. Le fiamme si sono innalzate in cielo per decine di metri. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata evacuata e le autorità stanno intervenendo sul luogo.

Roma, 1 giugno 2026 – Un’esplosione seguita da altre due e una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza con lingue di fuoco alte diverse decine di metri. Malta si sveglia sotto i potenti boati di diverse esplosioni. Sembra di essere in guerra ma è solo la conseguenza di ripetuti scoppi che si sono verificati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nella fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes, nella zona di Maghtab. https:www.quotidiano.netvideopaura-a-malta-esplosioni-in-una-fabbrica-di-fuochi-dartificio-n735rxzo L’incidente si è verificato poco dopo le 6.30 del mattino, orario in cui non c’era nessuno al lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paura a Malta, esplosioni in fabbrica di fuochi d’artificio: colonna di fumo fino a 300 metri e lingue di fuoco in cielo

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