Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte tra venerdì e sabato nel Maceratese, nelle Marche. La sequenza sismica è stata avvertita in diverse zone della provincia, senza segnalazioni di danni o feriti. L’epicentro si trova a una profondità di circa 10 chilometri. Le autorità stanno monitorando la situazione e non ci sono ancora notizie di ulteriori scosse significative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sisma registrato nella notte tra venerdì e sabato. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio nelle Marche. Il sisma è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 02:13. Secondo i dati diffusi dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a circa 5 chilometri da Fiordimonte, in provincia di Macerata. Il terremoto si è verificato a una profondità di circa 8 chilometri, caratteristica che ha reso la scossa chiaramente percepibile in diverse località vicine. Paura tra i residenti: numerose segnalazioni sui social. Molti cittadini sono stati svegliati nel cuore della notte dal movimento tellurico e hanno condiviso le proprie testimonianze sui social network. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.6 nella notte nel Maceratese

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