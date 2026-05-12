Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita dalla popolazione nella zona dei Campi Flegrei, nel Napoletano. La scossa si è verificata questa mattina e ha causato leggeri tremori nelle zone circostanti. Non sono stati segnalati danni a edifici o feriti. La protezione civile sta monitorando la situazione e le autorità hanno invitato la popolazione alla calma.

"> Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei. Oggi, martedì 12 maggio, una scossa di terremoto ha colpito la zona dei Campi Flegrei, con epicentro situato nei pressi di via Campana. L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 16:06. La magnitudo è stata fissata a 2.6, un valore che suggerisce un evento di lieve entità, ma comunque avvertito in ampie zone del territorio flegreo. Dettagli sul Sisma. I sismografi hanno evidenziato che il terremoto è stato chiaramente percepito dai residenti dell’area; la sua intensità e le caratteristiche hanno portato a considerare l’evento come parte del bradisismo, un fenomeno naturale comune in questa regione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Terremoto nel Napoletano: scossa di magnitudo 2.6 avvertita dalla popolazione.

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TERREMOTO A NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO: FORTE BOATO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, ALCUNE SCUOLE EVACUATE

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