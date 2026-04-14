E’ stata lunga Terremoto in Italia la scossa avvertita nella grande città

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, una scossa di terremoto è stata registrata nel tratto di mare davanti alla costa della provincia di Siracusa. La terra ha tremato per alcuni secondi, facendo percepire il movimento anche nei centri abitati vicini. Non sono ancora stati segnalati danni rilevanti o feriti, ma l’evento ha generato preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione.

Un evento sismico è stato rilevato nella prima parte del pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, nel tratto di mare di fronte alla costa della provincia di Siracusa. La scossa è stata registrata alle 13:37 (ora italiana) e localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma con epicentro in mare, in corrispondenza delle coordinate 37.1517 di latitudine e 15.4547 di longitudine. Secondo i dati diffusi, il sisma ha avuto una profondità di circa 23 chilometri e una magnitudo 2.6 sulla scala Richter. Valori che rientrano nelle scosse di intensità moderata, ma che possono comunque risultare percepibili, soprattutto in determinate condizioni strutturali e ambientali.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “E’ stata lunga”. Terremoto in Italia, la scossa avvertita nella grande città TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE Leggi anche: Violento terremoto poco fa, la scossa avvertita nel cuore della città Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione