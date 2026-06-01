Terra Mia a Málaga la pizza napoletana guarda al futuro

Da 2anews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Málaga, Terra Mia si distingue come locale specializzato in pizza napoletana, offrendo una varietà di pizze preparate con tecnica, passione e attenzione alla tradizione. Tra i protagonisti ci sono Luigi Salemme, Antonio Taglialatela e il giovane pizzaiolo Lucio, che contribuiscono alla produzione di pizze d’autore. Il locale si presenta come un punto di riferimento nel settore gastronomico locale, con un’offerta che combina elementi tradizionali e innovativi.

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Nel panorama gastronomico di Málaga, Terra Mia rappresenta oggi molto più di una semplice pizzeria. È il risultato di una visione nata dall’amore per Napoli e dalla volontà di trasformare la pizza in un’autentica ambasciatrice culturale. Una missione che Luigi Salemme e Antonio Taglialatela perseguono dal 2013, anno in cui decisero di portare in Andalusia non soltanto una ricetta, ma un patrimonio di saperi, tradizioni e identità. La crescita del marchio, arrivato oggi a contare nove locali tra Málaga e la costa orientale, è la testimonianza di un progetto costruito con pazienza, rigore e rispetto per la scuola napoletana. Un percorso nel quale ogni impasto racconta una filosofia precisa: lunghe maturazioni, attenzione maniacale alle materie prime e continua ricerca dell’equilibrio tra tecnica e gusto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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