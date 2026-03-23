Nel tessuto vivo e operoso di Málaga, dove il Mediterraneo detta ancora il ritmo della convivialità, prende forma una storia che parla napoletano in ogni sua sfumatura. È quella delle pizzerie Terra Mia, nate nel 2013 dall’intuizione di Luigi Salemme e Antonio Taglialatela, due imprenditori partenopei giunti in Andalusia con un obiettivo preciso: restituire alla pizza la sua verità più autentica, senza compromessi né scorciatoie. Fin dall’inizio, il progetto si è distinto per una linea rigorosa, fondata sulla qualità assoluta delle materie prime e su una tecnica che affonda le radici nella tradizione. Gli impasti, sottoposti a lunghe... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Da Napoli a Málaga: il racconto autentico di Terra Mia

Articoli correlati

Terra Mia a Málaga con la pizza napoletana nel cuoreCon Luigi Salemme e Antonio Taglialatela ogni specialità diventa un viaggio tra profumi e sapori autentici.

Leggi anche: La terra contesa al centro del mondo, il palermitano in gommone contro il mare: "Vi racconto la mia Groenlandia"