terra mia la tradizione della pizza napoletana in andalusia

A Málaga, in Andalusia, la tradizione della pizza napoletana si presenta con impasti curati e interpretazioni moderne. Diverse insegne propongono piatti che richiamano i metodi classici partenopei, integrandoli con approcci innovativi. La scena gastronomica locale accoglie con entusiasmo questa proposta, che si distingue per la cura nella preparazione e per la volontà di mantenere vive le radici della cucina napoletana.

Tra impasti d’autore e visioni giovani, la cultura partenopea trova nuova voce sulle tavole di Málaga. A Málaga, tra il respiro salmastro del Mediterraneo e il fervore di una città sempre più internazionale, la pizzeria “Terra Mia” continua a scrivere una storia che ha il sapore autentico di Napoli. Non è soltanto un’insegna di successo, ma un laboratorio vivo di cultura gastronomica, nato nel 2013 dall’iniziativa di Luigi Salemme e Antonio Taglialatela, con l’intento preciso di restituire dignità e verità alla pizza napoletana lontano dalla sua terra d’origine. Sin dagli esordi, il progetto si è distinto per una coerenza rara: impasti lavorati con lentezza, maturazioni attente e una selezione rigorosa delle materie prime, tutte espressione di un Sud generoso e identitario.🔗 Leggi su 2anews.it

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