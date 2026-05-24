cannes 2026 tutti i vincitori del festival

Il Festival di Cannes 2026 si è concluso sabato con la consegna dei premi principali. La Palma d’oro è stata assegnata al film “Fjord”, diretto da Cristian Mungiu. Altri riconoscimenti sono stati distribuiti nelle varie sezioni del festival, senza ulteriori dettagli sui vincitori. La cerimonia ha segnato la fine dell’evento annuale dedicato al cinema internazionale.

Si è chiuso il Festival di Cannes 2026, che sabato ha assegnato i premi più prestigiosi. La Palma d’oro è andata a “Fjord” del regista Cristian Mungiu. “The Dreamed Adventure”, di Valeska Grisebach, ha vinto il Premio della giuria mentre “Minotaur” di Andreï Zvyagintsev ha conquistato il Grand Prix. Ex aequo per la miglior regia a Javier Calvo e Javier Ambrossi per “La Bola Negra” e a Pawel Pawlikowski per “Fatherland”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cannes 2026 The worlds most exclusive stage

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