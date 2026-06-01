Le cure idropiniche sono riprese nel parco di San Carlo Terme a Massa, dopo quasi cinquant’anni di interruzione. La struttura ha ripristinato il trattamento con l’acqua, definita “eccellente” dai responsabili. La riattivazione coinvolge le strutture storiche e le fontane utilizzate in passato per le terapie. La ripresa delle cure è stata annunciata ufficialmente e si prevedono regolari turni per gli utenti. Nessuna modifica alle modalità di trattamento rispetto al passato è stata comunicata.

Massa, 1 giugno 2026 – Nel parco di San Carlo Terme c’è il ritorno delle cure idropiniche, una tradizione storica che torna a vivere dopo quasi cinquant’anni. Un progetto che unisce salute, ricerca scientifica, benessere e valorizzazione del territorio. Il patron Eugenio Alphandery, che ha creduto nel rilancio della realtà apuana spiega il progetto partito nei giorni scorsi, che ha visto la presenza anche del governatore della Regione Eugenio Giani. “Siamo felici di annunciare che sono riprese, dopo 40 anni, le cure idropiniche alla San Carlo, con tanto di direttore sanitario e staff. La struttura che è stata chiaramente rivista e restaurata. Chi viene qui, dopo una visita medica, può iniziare il suo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme di San Carlo, ripartono le cure idropiniche a Massa. “Un’acqua eccellente”

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