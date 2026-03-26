terme di chianciano dal 3 aprile riaprono le cure termali convenzionate

Dal 3 aprile le Terme di Chianciano riapriranno le aree dedicate alle cure termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. La riapertura riguarda le strutture che offrono trattamenti termali riconosciuti e accessibili a coloro che desiderano usufruire di terapie non invasive per la propria salute. La decisione riguarda tutte le persone interessate a queste prestazioni, che potranno prenotare i trattamenti a partire dalla data stabilita.

Chianciano (Siena), 25 marzo 2026 - Dal 3 aprile riaprono alle Terme di Chianciano l e cure termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, offrendo a tutti la possibilità concreta di prendersi cura della propria salute con un approccio efficace e non invasivo. I trattamenti alle terme . Le Terme di Chianciano, si spiega in una nota di Terme di Chianciano, basano i propri trattamenti su tre elementi distintivi: l'acqua santa, utilizzata per la cura idropinica e il riequilibrio dell'apparato digestivo ed epatico, l'acqua termale Sillene, impiegata nella balneoterapia e l'acqua termale santissima per curare le vie respiratorie.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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