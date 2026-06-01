Una sorgente urbana situata nel centro di Milano ha iniziato a funzionare, portando acqua fresca in un'area pubblica. La struttura, chiamata Terme De Montel, è stata attivata recentemente e permette alle persone di usufruire di un punto di approvvigionamento idrico nel cuore della città. L'apertura della sorgente ha attirato numerosi cittadini e visitatori, che si sono fermati per rinfrescarsi durante le giornate calde. La struttura rimarrà operativa durante l'estate.

Milano evolve continuamente i propri linguaggi urbani e culturali, ridefinendo il concetto stesso di qualità della vita. In questo scenario, Terme De Montel consolida il proprio ruolo di sorgente urbana della città: uno spazio contemporaneo aperto, integrato nel tessuto sociale e culturale milanese, capace di mettere in relazione benessere, territorio, ricerca, intrattenimento e condivisione. Terme De Montel è un luogo da vivere quotidianamente, in dialogo costante con il calendario culturale e con i grandi eventi della città, e contribuisce alla costruzione di un ecosistema urbano in cui il benessere diventa valore collettivo, culturale e sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terme De Montel: la sorgente urbana che accende l'estate di Milano

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