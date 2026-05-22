A Milano, il primo aprile 2025, è stato inaugurato il centro termale 'Terme De Montel', parte del gruppo Terme & Spa Italia. Situato nel cuore della città, offre un'opportunità di relax in un contesto urbano che si muove a ritmo sostenuto. Questo nuovo spazio mira a rendere il benessere più accessibile e quotidiano per i residenti, rappresentando un punto di riferimento per chi cerca un momento di tranquillità all’interno della città.

Il benessere nella città dai ritmi incalzanti compie un anno. Con ’Terme De Montel Milano’. Inaugurato il primo aprile 2025 e parte del gruppo Terme & Spa Italia, è un nuovo punto di riferimento per ritrovare relax nel cuore della vita urbana in modo più consapevole, accessibile e quotidiano. Le acque termali giungono da una profondità di oltre -396 metri e sono certificate come risorsa terapeutica nel 2023 dal Ministero della Salute. Un parco termale metropolitano che trova dimora in quel gioiello architettonico dai tratti Liberty e dagli echi Belle Époque delle Scuderie monumentali De Montel. Un progetto di recupero che ha portato il riconoscimento nella categoria ’Urban Art & Wellness Experience’ nell’ambìto dei ’CHI È CHI Beauty Awards 2026’, il premio che ogni anno celebra le eccellenze del mondo beauty. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Terme De Montel’. A Milano il paradiso del benessere urbano

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Terme De Montel Milano: un'oasi di benessere e relax nel cuore della città

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