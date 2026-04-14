Le Terme De Montel di Milano hanno raggiunto 150.000 ingressi nel primo anno di attività. La struttura ha aperto i battenti dodici mesi fa e ha integrato i servizi termali nel contesto cittadino. Durante questo periodo, ha attirato un numero consistente di visitatori, consolidando la sua presenza nel settore del benessere. La crescita delle presenze testimonia l'interesse suscitato dalla struttura nel mercato locale.

Le Terme De Montel Milano festeggiano dodici mesi di attività, consolidando un modello di benessere termale integrato nel tessuto urbano. Inaugurato il 1° aprile 2025 sotto l’egida del gruppo Terme & SPA Italia, il centro ha registrato 150.000 ingressi nel primo anno, trasformando l’uso dell’acqua termale da evento sporadico a consuetudine quotidiana per la città. Un bilancio fatto di numeri e nuovi ritmi urbani. I dati raccolti al compimento del primo anno di operatività delineano un pubblico estremamente variegato. Su un totale di 150.000 accessi, l’80% è stato generato da clienti domestici, mentre il restante 20% riguarda utenti stranieri. Questa distribuzione riflette una capacità di attrarre sia i residenti locali che i viaggiatori internazionali, professionisti e gruppi eterogenei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, successo per le Terme De Montel: 150.000 ingressi in un anno

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