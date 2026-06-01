Teramo morto detenuto a Castrogno | scoppiano disordini in carcere
Un detenuto è morto nel carcere di Castrogno, scatenando disordini tra i detenuti. Durante i disordini, è stato rilevato un odore di gas nella cella di un giovane. Il sovraffollamento della struttura ha contribuito alla tensione tra i detenuti, portando a scontri e caos. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause specifiche dell’incidente o sui dettagli delle proteste.
? Domande chiave Cosa ha causato l'odore di gas rilevato nella cella del giovane?. Come ha fatto il sovraffollamento a scatenare i disordini in carcere?. Chi deve rispondere delle criticità strutturali segnalate due giorni fa?. Quali risultati darà l'autopsia sulle cause biologiche della morte?.? In Breve Sovraffollamento dell'84% con 470 detenuti in una struttura da 255 posti.. Osapp denuncia disordini con vetri infranti e suppellettili distrutte a Castrogno.. Segnalato forte odore di gas negli ambienti della cella del venticinquenne.. Sindacato chiede lo sfollamento di parte dei detenuti per carenza personale.. Un detenuto di 25 anni viene trovato morto nella cella del carcere di Castrogno a Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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