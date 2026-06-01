Teramo morto detenuto a Castrogno | scoppiano disordini in carcere

Notizia in breve

Un detenuto è morto nel carcere di Castrogno, scatenando disordini tra i detenuti. Durante i disordini, è stato rilevato un odore di gas nella cella di un giovane. Il sovraffollamento della struttura ha contribuito alla tensione tra i detenuti, portando a scontri e caos. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause specifiche dell’incidente o sui dettagli delle proteste.