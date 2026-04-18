Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano

Un detenuto di circa 40 anni, originario dell’Est Europa, è stato trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Sollicciano giovedì 16 aprile. Questa è la seconda morte registrata nella struttura nel giro di pochi giorni. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie, che stanno conducendo le indagini del caso. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti sulla gestione della struttura.

Un altro detenuto morto a Sollicciano. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, originario dell'est Europa, che sarebbe stato trovato nella sua cella senza vita nella giornata di giovedì, 16 aprile. La notizia è stata data nella serata di ieri dal sito web di NovaRadio e confermata oggi a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Oltre quel muro: voci dal carcere di Sollicciano e Pisa Notizie correlate Sollicciano, morto il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcereNon ce l’ha fatta il detenuto di 29 anni che domenica scorsa ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano. Un’altra tragedia in carcere. E’ morto il detenuto che si era impiccato a Sollicciano: aveva 29 anniFirenze, 29 gennaio 2026 – Un’altra tragedia nel carcere fiorentino di Sollicciano. Panoramica sull’argomento Si parla di: Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano; Sollicciano, un morto e un tentativo di evasione.