Teo Mammucari non ha partecipato all’ultima puntata di “Domenica In”, che si è conclusa senza di lui. Mara Venier, in diretta, ha salutato Mammucari con parole affettuose, dicendo: “Saluto anche te perché ti voglio bene”. La trasmissione si è chiusa senza la sua presenza, segnando la fine dell’edizione numero cinquanta. Nessuna spiegazione è stata fornita sull’assenza, e la puntata si è svolta senza ulteriori dettagli riguardo a Mammucari.

Si è conclusa con l’assenza di Teo Mammucari l’edizione numero cinquanta di “ Domenica In”. Per la seconda settimana consecutiva il conduttore non è apparso in studio, nei minuti finali della trasmissione Mara Venier ha preso la parola per i tradizionali ringraziamenti e ha citato il collega: “Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene”, ha detto la padrona di casa affiancata in studio da Pino Strabioli, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. “Tutti ti vogliamo bene”, ha chiosato il direttore del Giornale. Già domenica scorsa Mammucari non aveva partecipato al programma domenicale, il segmento finale, il gioco telefonico “La cassaforte di Teo”, era stato gestito da Mara Venier che aveva evitato riferimenti sull’assenza di Teo e non aveva fornito spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Teo Mammucari dà forfait anche per l’ultima puntata di “Domenica In”. Mara Venier si fa seria in diretta: “Saluto anche te perché ti voglio bene”. Ecco cos’è successo

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Teo Mammucari assente nell'ultima puntata di Domenica In

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