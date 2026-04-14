Nelle indagini sull’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto a Massa, è stato affidato un incarico medico-legale. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato e dovrà comparire in udienza di convalida giovedì. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in piazza Felice Palma, che ha suscitato grande attenzione nella zona.

MASSA – Svolta cruciale nelle indagini sul brutale omicidio di Giacomo Bongiorni, il quarantasettenne viareggino ucciso in piazza Felice Palma a Massa. La procura per i minorenni di Genova ha rotto il silenzio confermando che sono tre i giovanissimi attualmente iscritti nel registro degli indagati per omicidio aggravato e rissa: le accuse a loro carico sono pesantissime. Mentre la città attende risposte, l’attività investigativa del Nucleo investigativo dei carabinieri prosegue senza sosta per definire le singole responsabilità all’interno del branco, con l’inchiesta che si è allargata fino a contare complessivamente cinque indagati, tra cui due maggiorenni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Omicidio Bongiorni, conferito l’incarico medico-legale. Giovedì l’udienza di convalida per il 17enne fermato

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Omicidio al Rione Libertà, conferito l’incarico per l’autopsia: 60 giorni per la relazioneTempo di lettura: 2 minutiSi è aperta ufficialmente la fase degli accertamenti tecnici nell’inchiesta sulla morte di Mario Capobianco, il 68enne di...

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Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile: Bongiorni mi ha dato testata al volto, ho reagitoUn 17enne, promessa della boxe toscana, è tra i tre giovani fermati dai carabinieri con l’accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne decedu ... adnkronos.com

Giacomo Bongiorni, la difesa del 17enne: «Ucciso dal branco? C'è ricostruzione alternativa». I pm attendono l'autopsiaÈ stato conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sulla salma di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa sabato scorso davanti al figlio di 11 anni, alla fidanzata e ... leggo.it

Gruppo Lega - Camera. . Andrea Barabotti: Grazie alla videosorveglianza voluta dal sindaco leghista di Massa i responsabili del terribile omicidio di Giacomo Bongiorni sono stati prontamente individuati e consegnati alla giustizia. La #Lega esprime la massi - facebook.com facebook

È un campione di boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni x.com