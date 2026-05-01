Nella serata di giovedì 30 aprile a Calco, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello durante una lite in strada, a seguito di un episodio legato a una mancata precedenza. Nella notte successiva, un uomo di 27 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’uomo, che è ora sotto indagine.

Calco (Lecco), 1 maggio 2026 – È stato fermato nella notte un 27enne italiano, accusato di tentato omicidio per l’aggressione a un 17enne avvenuta nella serata di giovedì 30 aprile a Calco, in via Cornello. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Brivio. L’aggressione. La brutale aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 di giovedì, in strada. Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con un'arma bianca in via Cornello, all'angolo con via Brambilla. Il fendente lo ha raggiunto alla gamba: le sue condizioni sono state fin da subito considerate serie, pur senza che la sua vita fosse in pericolo. Chi lo ha colpito è poi scappato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calco, 17enne accoltellato dopo una lite per mancata precedenza: 27enne fermato per tentato omicidio

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