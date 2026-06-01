Tentata accoltellamento al professore Quando mandi lo streaming? Similitudini tra caso Trapani e Bergamo Sotto esame chat e social

Il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani è stato interrogato dalla Procura per i minorenni di Palermo per diverse ore. Sono in corso verifiche su chat e social network, con confronti tra questo caso e altri avvenuti a Bergamo, per analizzare eventuali similitudini.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per l’ipotesi di istigazione. Gli investigatori vogliono accertare se il ragazzo abbia agito da solo oppure se sia stato influenzato, incoraggiato o sostenuto da altri soggetti attraverso social network, chat o gruppi online. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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