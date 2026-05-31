Tentata accoltellamento al professore la Procura indaga sull’ipotesi di istigazione Sotto esame chat e social

Il 12enne ha tentato di colpire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il ragazzo per diverse ore e sta indagando sull’ipotesi di istigazione. Sono sotto esame le conversazioni su chat e social network del minore. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul procedimento.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per l’ipotesi di istigazione. Gli investigatori vogliono accertare se il ragazzo abbia agito da solo oppure se sia stato influenzato, incoraggiato o sostenuto da altri soggetti attraverso social network, chat o gruppi online. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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